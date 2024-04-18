В Харьковской области взорвался трубопровод, на месте работают спасатели

На Харьковщине взорвался трубопровод. Столб пламени высотой около 70 метров, а температура горения настолько высока, что плавится асфальт. На месте работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а причины возгорания устанавливаются. Об этом сообщают харьковские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как сообщают местные Telegram-каналы, на Харьковщине взорвался трубопровод. Столб пламени высотой около 70 метров, а температура горения настолько высока, что в радиусе 40 метров плавится асфальт.

В Главном управлении ГСЧС Харьковской области журналисту УНН уточнили, что взрыв вызван не обстрелами, а детали будут известны позже. На месте работают спасатели.

Напомним

В подвале девятиэтажки в Харькове произошло возгорание. Спасатели вывели на свежий воздух 15 жителей дома, из которых 3 - дети, а также удалось спасти маленького котенка.