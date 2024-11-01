Аварийное отключение электроэнергии в Сумах: водоканал переходит на резервное питание

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 46057 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 69009 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 83293 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 120914 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 138605 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 138858 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 137644 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 176792 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131677 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 203647 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аварийное отключение электроэнергии в Сумах: водоканал переходит на резервное питание

Аварийное отключение электроэнергии в Сумах: водоканал переходит на резервное питание

Киев  •  УНН

21:21 • 750 просмотра

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Из-за аварийного отключения электроэнергии в Сумах обесточены все объекты водоканала. Предприятие переходит на резервное питание, в первую очередь запуская систему водоотвода.

Из-за временного аварийного отключения электроэнергии в Сумах обесточены все объекты водоканала. Об этом сообщает КП "Горводоканал" Сумского городского совета, передает УНН.

Детали

На предприятии уже начат переход на аварийно-резервное питание. Как сообщают представители водоканала, в первую очередь будет запущена система водоотведения.

В Сумах "шахед" попал в девятиэтажку, пять человек травмированы1 ноября 2024, 19:37 • 6535 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Общество
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