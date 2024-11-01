Аварийное отключение электроэнергии в Сумах: водоканал переходит на резервное питание

Из-за временного аварийного отключения электроэнергии в Сумах обесточены все объекты водоканала. Об этом сообщает КП "Горводоканал" Сумского городского совета, передает УНН.

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На предприятии уже начат переход на аварийно-резервное питание. Как сообщают представители водоканала, в первую очередь будет запущена система водоотведения.

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