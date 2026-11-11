Атмосферный фронт принесёт дожди и мокрый снег в Украину

В среду, 11 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, ситуацию в Украине будет определять атмосферный фронт, который придёт из Западной Европы. Он обусловит в большинстве областей неустойчивую, щедрую на дожди погоду. Давление сначала будет интенсивно падать, а днём на Правобережье за фронтом начнёт слабо расти. Ветер будет преимущественно юго-восточным, днём на Правобережье перейдёт на западный.

Днём на Левобережье дожди (в западных и северных областях местами с мокрым снегом); на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, на Правобережье с переходом на западный, северо-западный, 7–12 м/с. Температура 1–6° тепла, в южной части страны днём 8–13° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно, пройдут дожди. Температура 3–5°.

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