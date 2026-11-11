Атмосферний фронт принесе дощі та мокрий сніг в Україну
Київ • УНН
У середу в Україні буде хмарно, більшість областей накриють дощі. У Києві та області очікується дощ, температура становитиме 3–5° тепла.
У середу, 11 листопада, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, ситуацію в Україні визначатиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи. Він зумовить у більшості областей нестійку щедру на дощі погоду. Тиск спочатку інтенсивно падатиме, а вдень на Правобережжі за фронтом почне слабко зростати. Вітер переважатиме з південного сходу, вдень на Правобережжі переходитиме на західний.
Вдень на Лівобережжі дощі (у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура 1-6° тепла, у південній частині країни вдень 8-13° тепла
У Києві та області в середу буде хмарно, дощитиме. Температура 3-5°.
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