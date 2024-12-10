Атакован дронами военный аэродром в саратовской области рф
Киев • УНН
На военном аэродроме в Саратовской области РФ была совершена попытка атаки беспилотниками. По словам губернатора Романа Бусаргина, атака была пресечена, БПЛА ликвидирован, пострадавших нет.
губернатор саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что попытка атаки БПЛА на военном аэродроме - пресечена. Также не сообщается о пострадавших и разрушениях.
Детали
По словам губернатора саратовской области романа бусаргинаа: «сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидирован БПЛА». На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших предварительно нет, добавил он.
Напомним
13 беспилотников СБУ и ССО атаковали Алексинский химкомбинат в РФ, где производят порох для армии. Из-за выброса кислот дымит цех производства пороха, повреждены ТЭЦ и линия электропередачи.
В рф заявили об атаке дронов: какие области оказались под ударом7 дек. 2024, 07:41 • 19189 просмотров