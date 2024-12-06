Атака рф на Запорожскую область: Число погибших увеличилось до 7 человек

В результате атаки на Запорожскую область погибли 7 человек. Предварительно, четверо получили ранения, среди них двое детей, которые получили осколочные ранения и травмы головы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

детали

В результате атаки врага на Запорожскую область 2 человека получили ранения, пылает СТО. В некоторых общинах проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают

Впоследствии он уточнил, что количество погибших увеличилось до 7 человек, а ранение, предварительно, получило четверо, среди них двое детей.

Осколочные ранения и травмы головы: дети, пострадавшие в результате вражеского обстрела Запорожья получают помощь медиков. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Ликвидация последствий обстрела продолжается