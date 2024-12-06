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Атака рф на Запорожскую область: Число погибших увеличилось до 7 человек

Атака рф на Запорожскую область: Число погибших увеличилось до 7 человек

Киев  •  УНН

 • 5361 просмотра

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В результате российской атаки на Запорожскую область погибли 7 человек. Четверо получили ранения, среди них двое детей с осколочными ранениями и травмами головы.

В результате атаки на Запорожскую область погибли 7 человек. Предварительно, четверо получили ранения, среди них двое детей, которые получили осколочные ранения и травмы головы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

детали

В результате атаки врага на Запорожскую область 2 человека получили ранения, пылает СТО. В некоторых общинах проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают

- сообщил Федоров.

Впоследствии он уточнил, что количество погибших увеличилось до 7 человек, а ранение, предварительно, получило четверо, среди них двое детей.

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Осколочные ранения и травмы головы: дети, пострадавшие в результате вражеского обстрела Запорожья получают помощь медиков. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Ликвидация последствий обстрела продолжается

- отметил Федоров.

Напомним

В результате российской атаки на административное здание в Кривом Роге погибли 2 человека, 19 пострадали.

Павел Башинский

Павел Башинский

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