Атака рф на Одесскую область: спасатели показали ликвидацию последствий

Около 30 домов повреждены ударной волной из-за ракетного удара российских войск по Одесской области, сообщили в среду в ГСЧС Украины, показав ликвидацию последствий вражеской атаки, пишет УНН.

Детали

"Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области. Известно об одной пострадавшей 43-летней женщине, которая доставлена в больницу. Около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекла, в некоторых домах упали потолки", - указали в ГСЧС в соцсетях.

На месте, как указано, работают все соответствующие службы.

Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет