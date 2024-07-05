Пич время дроновой таки армии рф на Киевщину в ночь на 5 июля попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксированы. Также обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, почти всю ночь враг атаковал область ударными дронами. Воздушную тревогу в области объявляли несколько раз и она длилась более 4 часов.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие также отсутствуют - рассказал Кравченко.

По его словам, в результате падения обломков сбитых целей в одной из территориальных общин повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены заборы.

Все оперативные службы на местах. Ведутся работы по ликвидации и дальнейшей фиксации последствий атаки.

Этой ночью вражеские БпЛА повредили 6 домов и 1 автомобиль на Киевщине