Киев • УНН
Атака российских беспилотников на Киевскую область не привела к жертвам или попаданиям в объекты жилой и критической инфраструктуры.
Пич время дроновой таки армии рф на Киевщину в ночь на 5 июля попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксированы. Также обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, почти всю ночь враг атаковал область ударными дронами. Воздушную тревогу в области объявляли несколько раз и она длилась более 4 часов.
В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие также отсутствуют
По его словам, в результате падения обломков сбитых целей в одной из территориальных общин повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены заборы.
Все оперативные службы на местах. Ведутся работы по ликвидации и дальнейшей фиксации последствий атаки.
Этой ночью вражеские БпЛА повредили 6 домов и 1 автомобиль на Киевщине5 июля 2024, 04:23 • 13067 просмотров