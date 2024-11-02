Атака рф на Киев: обломки упали на территории жилой застройки

В Днепровском районе Киева в результате атаки российских войск дронами зафиксировано падение обломков на территории жилой застройки, без пострадавших, сообщили в КГВА, пишет УНН.

В результате атаки российских дронов по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе на территории жилой застройки. Повреждены два легковых автомобиля. Без пожара и пострадавших - сказал Сергей Попко, начальник КГВА.

В Киеве снова воздушная тревога из-за угрозы дронов