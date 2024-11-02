Атака рф на Киев: обломки упали на территории жилой застройки
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков российских дронов на территории жилой застройки. Повреждены два легковых автомобиля, пострадавших нет.
В Днепровском районе Киева в результате атаки российских войск дронами зафиксировано падение обломков на территории жилой застройки, без пострадавших, сообщили в КГВА, пишет УНН.
В результате атаки российских дронов по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе на территории жилой застройки. Повреждены два легковых автомобиля. Без пожара и пострадавших
В Киеве снова воздушная тревога из-за угрозы дронов2 ноября 2024, 09:59 • 7101 просмотр