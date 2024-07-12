В Киеве умер семилетний Егор Завадецкий из поселка Голынь Ивано-Франковской области. Мальчик лечился в детской больнице "Охматдет" во время удара рф 8 июля. Об этом сообщила администратор Центра предоставления административных услуг села Голинь Любовь Завадецкая, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"Мальчик упал с велосипеда. У него было повреждение печени, большая потеря крови. Ребенка госпитализировали в больницу в Калуше, прооперировали. Затем отправили во Франковск. Его осмотрели и сказали, что они ничего не могут сделать. Егора транспортировали на "скорой" в "Охматдет" в Киев. Там подтвердили, что угрозы жизни нет и прооперировали. Операция длилась девять часов. Через два дня прооперировали еще раз. После этого 10 или 11 дней ребенок был в коме", - заявила Завадецкая.

После попадания ракеты в "Охматдет", мальчика перевезли в киевский кардиоцентр.

Когда было попадание ракеты, мама так надеялась, что Егор будет жить. Я с ней общалась по телефону. Она говорила, что везде повылетали окна, а в той палате, где был ребенок, в реанимации, осталось окно целое. Ребенка не задело. Просто повыключали все аппараты, которые поддерживали жизнедеятельность. Его перевезли в другую больницу. В кардиологической больнице он еще был два дня и потом умер - заявила Завадецкая.

20 сентября Егору Завадецкому должно было исполниться восемь лет. Мальчик закончил 1 класс.

Дополнение

В результате массированного ракетного удара по Украине в понедельник, 8 июля, в Киеве погибли 33 человека. Еще 125 получили ранения.

10 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета", а затем был транспортирован в одну из больниц Киева.

На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов.

465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой.

94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрела.

В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.