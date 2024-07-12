Киев • УНН
Семилетний Егор Завадецкий, который находился в коме в детской больнице "Охматдет" во время российского ракетного удара 8 июля, умер после перевода в другую киевскую больницу.
В Киеве умер семилетний Егор Завадецкий из поселка Голынь Ивано-Франковской области. Мальчик лечился в детской больнице "Охматдет" во время удара рф 8 июля. Об этом сообщила администратор Центра предоставления административных услуг села Голинь Любовь Завадецкая, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
"Мальчик упал с велосипеда. У него было повреждение печени, большая потеря крови. Ребенка госпитализировали в больницу в Калуше, прооперировали. Затем отправили во Франковск. Его осмотрели и сказали, что они ничего не могут сделать. Егора транспортировали на "скорой" в "Охматдет" в Киев. Там подтвердили, что угрозы жизни нет и прооперировали. Операция длилась девять часов. Через два дня прооперировали еще раз. После этого 10 или 11 дней ребенок был в коме", - заявила Завадецкая.
После попадания ракеты в "Охматдет", мальчика перевезли в киевский кардиоцентр.
Когда было попадание ракеты, мама так надеялась, что Егор будет жить. Я с ней общалась по телефону. Она говорила, что везде повылетали окна, а в той палате, где был ребенок, в реанимации, осталось окно целое. Ребенка не задело. Просто повыключали все аппараты, которые поддерживали жизнедеятельность. Его перевезли в другую больницу. В кардиологической больнице он еще был два дня и потом умер
20 сентября Егору Завадецкому должно было исполниться восемь лет. Мальчик закончил 1 класс.
Дополнение
В результате массированного ракетного удара по Украине в понедельник, 8 июля, в Киеве погибли 33 человека. Еще 125 получили ранения.
10 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета", а затем был транспортирован в одну из больниц Киева.
На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов.
465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой.
94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрела.
В уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.