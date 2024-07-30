Террористы нанесли удар по Херсонщине, в результате данной агрессии 8 человек ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В течение суток войска террористов обстреляли несколько населенных пунктов на Херсонщине, в частности Антоновку, Камышаны, Чернобаевку, Приднепровское, Кизомис, Белозерку, Велетенское, Ромашково, Берислав, Львов, Тягинку, Новотягинку, Шляховое, Змиевку и город Херсон.

Атаки были направлены на объекты критической и припортовой инфраструктуры, а также жилые кварталы, включая многоэтажку и 24 частных дома. Повреждены газопроводы.

К сожалению, в результате данной агрессии 8 человек получили ранения.

Ворог пообіді обстріляв житлові квартали Херсона