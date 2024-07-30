Террористы обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и газопроводы, 8 человек получили ранения.
Террористы нанесли удар по Херсонщине, в результате данной агрессии 8 человек ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В течение суток войска террористов обстреляли несколько населенных пунктов на Херсонщине, в частности Антоновку, Камышаны, Чернобаевку, Приднепровское, Кизомис, Белозерку, Велетенское, Ромашково, Берислав, Львов, Тягинку, Новотягинку, Шляховое, Змиевку и город Херсон.
Атаки были направлены на объекты критической и припортовой инфраструктуры, а также жилые кварталы, включая многоэтажку и 24 частных дома. Повреждены газопроводы.
К сожалению, в результате данной агрессии 8 человек получили ранения.
Ворог пообіді обстріляв житлові квартали Херсона29 июля 2024, 11:55 • 33752 просмотра