Атака на Херсон: обстрелами разрушены жилые дома — МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские военные атаковали Херсон. Очередная порция вражеских снарядов пришлась по жилым кварталам областного центра. Разрушили жилые дома гражданских лиц. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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“Российские оккупационные войска обстреляли Днепровский район Херсона с временно оккупированного левого берега! Зафиксированы попадания в жилых кварталах. Повреждены частные дома”, — сообщил глава городской военной администрации.
Детали
Отмечается, что атака пришлась на 16.00 часов. Армия рф ударила по району Херсона, который ближе всего находится к боевой линии соприкосновения. Местные власти зафиксировали на фото результаты попадания вражеских снарядов в дома мирных херсонцев.
По данным Романа Мрочко этот обстрел прошел без человеческих жертв и пострадавших. Однако глава МВА призывает жителей областного центра быть осторожными, и заботиться о собственной безопасности.
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Напомним
За прошедшие сутки оккупанты выпустили по Херсону 46 снарядов, и 73 раза атаковали Херсонскую область. Попали в частности в завод в Херсоне, объект критической инфраструктуры и церковь в области.