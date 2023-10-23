Атака на Херсон: обстрілами зруйновані житлові будинки — МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські військові атакували Херсон. Чергова порція ворожих снарядів прийшлась по житловим кварталам обласного центру. Зруйнували житлові будинки цивільних. Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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“Російські окупаційні війська обстріляли Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега! Зафіксовані влучання у житлових кварталах. Пошкоджені приватні будинки”, — повідомив голова міської військової адміністрації.
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Зазначається, що атака прийшлась на 16.00 годину. Армія рф вдарила по району Херсона, що найближче знаходиться до бойової лінії зіткнення. Місцева влада зафіксувала на фото результати влучання ворожих снарядів у будинки мирних херсонців.
За даними Романа Мрочко цей обстріл минувся без людських жертв та постраждалих. Однак очільник МВА закликає мешканців обласного центру бути обережними, та дбати про власну безпеку.
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Нагадаємо
Минулої доби окупанти випустили по Херсону 46 снарядів, та 73 рази атакували Херсонську область. Поцілили зокрема у завод в Херсоні, об’єкт критичної інфраструктури та церкву в області.