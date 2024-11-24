Атака дронов рф на Киевщину: что известно о последствиях ночного нападения

В Киевской области ночью воздушная тревога продолжалась более 6 часов из-за очередной атаки вражеских беспилотников. Обошлось без пострадавших и попаданий. Обломки сбитых БПЛА упали за пределами населенных пунктов, рассказал в воскресенье начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня ночью и утром тревога продолжалась более 6 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению и фиксации последствий вражеской атаки, добавил Кравченко.

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