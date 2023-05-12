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Астрономы стали свидетелями крупнейшего взрыва в космосе

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Команда астрономов во главе с Саутгемптонским университетом обнаружила самый большой космический взрыв, который когда-либо наблюдался. Он произошел на расстоянии почти 8 миллиардов световых лет от Земли. Его исследование имеет целью объяснить ключевые процессы изменений центров галактик со временем, пишет УНН со ссылкой на PHYS.

Детали

Взрывное событие, обозначенное как AT2021lwx, в десять раз ярче любой известной сверхновой, взрывы, которые происходят, когда умирают массивные звезды. И в то время как взрывы сверхновых длятся всего несколько месяцев, это взрывное событие происходит уже как минимум три года.

AT2021lwx также в три раза ярче, чем свет, который излучается, когда звезды разрываются на части и поглощаются сверхмассивными черными дырами, явления, называемые «событиями приливного разрушения» или «TDE».

Исследователи считают, что взрыв произошел вследствие того, что огромное облако газа, возможно, в тысячи раз больше нашего Солнца, было жестоко разорвано сверхмассивной черной дырой. Фрагменты облака будут поглощены, посылая ударные волны через его остатки. Такие события случаются очень редко, и ничего подобного ранее не наблюдалось.

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Единственные объекты во Вселенной, которые являются столь же яркими, как AT2021lwx, — это квазары - сверхмассивные черные дыры с постоянным потоком газа, падающего на них с большой скоростью.

"В случае с квазаром мы видим, что его яркость со временем меняется вверх и вниз. Но если оглянуться на десятилетия назад, то AT2021lwx не было обнаружено, и вдруг он появляется с яркостью самых ярких объектов во Вселенной, что является беспрецедентным явлением", — объясняет профессор Марк Салливан, также из Саутгемптонского университета и еще один соавтор статьи.

Сейчас команда собирает больше данных о взрыве - измеряет различные длины волн, включая рентгеновское излучение, которое может выявить поверхность объекта и температуру, а также то, какие процессы происходят в его основе. Они также проведут усовершенствованные компьютерные симуляции, чтобы проверить, соответствуют ли они их теории о том, что вызвало взрыв.

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