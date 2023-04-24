NASA опубликовало уникальное видео, которое позволит почувствовать себя участником космической миссии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В NASA поделились уникальным видео, снятым на орбите Земли, которое позволит виртуально почувствовать себя участником космической миссии, передает УНН со ссылкой на NASA.
Детали
В NASA отметили, что ролик, который длится более часа и сопровождается спокойной музыкой, содержит кадры, снятые во время двух экспедиций Международной космической станции между мартом 2022 и 2023 годов на высоте более 400 км над Землей. Там позволят представить себя членом экипажа станции,
Цитата
"Люди, которые побывали на околоземной орбите и получили редкую возможность увидеть нашу родную планету под совершенно другим углом, говорят, что тот голубой мрамор в космосе действительно очень красивый и удивительный, если смотреть на него с высоты 250 миль вверх. Есть возможность проверить, согласны ли вы с этим", - говорится в описании под видео.
Напомним
Спутник NASA RHESSI завершил миссию и вернулся в атмосферу над Сахарой.