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NASA опублікувало унікальне відео, яке дозволить відчути себе учасником космічної місії

Київ • УНН

 • 5059079 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У NASA поділилися унікальним відео, знятим на орбіті Землі, яке дозволить віртуально відчути себе учасником космічної місії, передає УНН з посиланням на NASA.

Деталі

У NASA зазначили, що ролик, який триває понад годину і супроводжується спокійною музикою, містить кадри, зняті під час двох експедицій Міжнародної космічної станції між березнем 2022 і 2023 років на висоті понад 400 км над Землею. Там дозволять уявити себе членом екіпажу станції,

Цитата

"Люди, які побували на навколоземній орбіті та отримали рідкісну можливість побачити нашу рідну планету під зовсім іншим кутом, кажуть, що той блакитний мармур у космосі справді дуже гарний і дивовижний, якщо дивитися на нього з висоти 250 миль вгору. Маєте нагоду перевірити, чи згодні ви з цим", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо

Супутник NASA RHESSI завершив місію і повернувся в атмосферу над Сахарою.

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