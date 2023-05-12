Астрономи стали свідками найбільшого вибуху у космосі

ukru
Ексклюзив
08:30 • 10777 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 22450 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 40273 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 284950 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 383966 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313418 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346183 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308747 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223653 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207096 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
84 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 42570 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 42646 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 24592 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 41091 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 20657 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 40323 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 403821 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 546395 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 578840 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 575581 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 5321 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 20657 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209740 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 383981 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179141 перегляди
Актуальне
Астрономи стали свідками найбільшого вибуху у космосі

Астрономи стали свідками найбільшого вибуху у космосі

Київ • УНН

 • 1472984 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Команда астрономів на чолі з Саутгемптонським університетом виявила найбільший космічний вибух, який коли-небудь спостерігався. Він стався на відстані майже 8 мільярдів світлових років від Землі. Його дослідження має на меті пояснити ключові процеси змін центрів галактик з часом, пише УНН з посиланням на PHYS.

Деталі

Вибухова подія, позначена як AT2021lwx, у десять разів яскравіша за будь-яку відому наднову, вибухи, які відбуваються, коли вмирають масивні зірки. І в той час, як вибухи наднових тривають лише кілька місяців, ця вибухова подія відбувається вже як мінімум три роки.

AT2021lwx також утричі яскравіша, ніж світло, яке випромінюється, коли зірки розриваються на частини й поглинаються надмасивними чорними дірками, явища, які називають «подіями приливного руйнування» або «TDE».

Дослідники вважають, що вибух стався внаслідок того, що величезна хмара газу, можливо, в тисячі разів більша за наше Сонце, була жорстоко розірвана надмасивною чорною дірою. Фрагменти хмари будуть поглинуті, посилаючи ударні хвилі через її залишки. Такі події трапляються дуже рідко, і нічого подібного раніше не спостерігалося.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA опублікувало унікальне відео, яке дозволить відчути себе учасником космічної місії

Єдині об'єкти у Всесвіті, які є настільки ж яскравими, як AT2021lwx, - це квазари - надмасивні чорні діри з постійним потоком газу, що падає на них з великою швидкістю.

"У випадку з квазаром ми бачимо, що його яскравість з часом змінюється вгору і вниз. Але якщо озирнутися на десятиліття назад, то AT2021lwx не було виявлено, і раптом він з'являється з яскравістю найяскравіших об'єктів у Всесвіті, що є безпрецедентним явищем", - пояснює професор Марк Салліван, також з Саутгемптонського університету і ще один співавтор статті.

Зараз команда збирає більше даних про вибух - вимірює різні довжини хвиль, включаючи рентгенівське випромінювання, яке може виявити поверхню об'єкта і температуру, а також те, які процеси відбуваються в його основі. Вони також проведуть вдосконалені комп'ютерні симуляції, щоб перевірити, чи відповідають вони їхній теорії про те, що спричинило вибух.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Астрономи вперше спостерігали процес поглинання зіркою планети. Вчені прогнозують такий кінець і для Землі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73