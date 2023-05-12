Астрономи стали свідками найбільшого вибуху у космосі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Команда астрономів на чолі з Саутгемптонським університетом виявила найбільший космічний вибух, який коли-небудь спостерігався. Він стався на відстані майже 8 мільярдів світлових років від Землі. Його дослідження має на меті пояснити ключові процеси змін центрів галактик з часом, пише УНН з посиланням на PHYS.
Деталі
Вибухова подія, позначена як AT2021lwx, у десять разів яскравіша за будь-яку відому наднову, вибухи, які відбуваються, коли вмирають масивні зірки. І в той час, як вибухи наднових тривають лише кілька місяців, ця вибухова подія відбувається вже як мінімум три роки.
AT2021lwx також утричі яскравіша, ніж світло, яке випромінюється, коли зірки розриваються на частини й поглинаються надмасивними чорними дірками, явища, які називають «подіями приливного руйнування» або «TDE».
Дослідники вважають, що вибух стався внаслідок того, що величезна хмара газу, можливо, в тисячі разів більша за наше Сонце, була жорстоко розірвана надмасивною чорною дірою. Фрагменти хмари будуть поглинуті, посилаючи ударні хвилі через її залишки. Такі події трапляються дуже рідко, і нічого подібного раніше не спостерігалося.
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Єдині об'єкти у Всесвіті, які є настільки ж яскравими, як AT2021lwx, - це квазари - надмасивні чорні діри з постійним потоком газу, що падає на них з великою швидкістю.
"У випадку з квазаром ми бачимо, що його яскравість з часом змінюється вгору і вниз. Але якщо озирнутися на десятиліття назад, то AT2021lwx не було виявлено, і раптом він з'являється з яскравістю найяскравіших об'єктів у Всесвіті, що є безпрецедентним явищем", - пояснює професор Марк Салліван, також з Саутгемптонського університету і ще один співавтор статті.
Зараз команда збирає більше даних про вибух - вимірює різні довжини хвиль, включаючи рентгенівське випромінювання, яке може виявити поверхню об'єкта і температуру, а також те, які процеси відбуваються в його основі. Вони також проведуть вдосконалені комп'ютерні симуляції, щоб перевірити, чи відповідають вони їхній теорії про те, що спричинило вибух.
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