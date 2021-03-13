AstraZeneca заявила о задержках в поставках вакцины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. AstraZeneca сообщает о дефиците запланированных поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз (ЕС). Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт компании.
Детали
Компания ранее сообщала, что она сталкивается с дефицитом в своей европейской цепочке поставок через ниже, чем ожидалось, производственный процесс. В компании заявляют, что стремятся компенсировать часть этого недостатка путем поставок вакцин из своей международной сети поставок.
Цитата
“Половина поставок ЕС во втором квартале и 10 млн. доз в первом квартале должны были обеспечиваться по международной цепочке поставок компании. К сожалению, ограничения экспорта уменьшат объемы поставок в первом квартале и, вероятно, повлияют на поставки во втором квартале”, — информируют в компании AstraZeneca.
Дополнительно
Компания начала доставку вакцины в ЕС в феврале. Несмотря на проблемы, она имеет целью доставить 100 млн доз в первой половине 2021, из которых 30 млн должны быть доставлены в первом квартале.
Напомним
Первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса в количестве 43,2 тысячи доз, разработана британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, сегодня прибыла в Грузию.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить аллергическую реакцию в перечень возможных побочных эффектов протикоронавирусной вакцины компании AstraZeneca.