Армия рф за сутки убила двух жителей Донетчины и ранила еще одного

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли два местных жителя, еще один получил ранения. Об этом в среду сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 26 марта россияне убили 2 жителей Донетчины - в Новогродовке. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1893 погибших и 4739 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

российские войска в ночь на 26 марта нанесли ракетные удары по Селидово и Новогродовке Донецкой области.