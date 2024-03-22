Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет

Российские войска за минувшие сутки атаковали 15 областей Украины, обстреляв 125 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

"По информации Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 15 областей Украины", - говорится в сообщении.

В целом, как отмечается, из различных видов вооружения - минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация - "были атакованы 125 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры".

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

Напомним

По данным Генпрокурора Костина, в результате сегодняшней массированной атаки рф предварительно известно о по меньшей мере 3 погибших и более 15 раненых в двух областях.

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