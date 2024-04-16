Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 64 объекта инфраструктуры - отчет

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 13 областей Украины, атаковав 100 населенных пунктов и 64 объекта инфраструктуры, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, в целом из различных видов вооружения - минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, стратегической и тактической авиации - были атакованы 100 населенных пунктов и 64 объекта инфраструктуры.

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

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