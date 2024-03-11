Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, обстреляв 118 объектов инфраструктуры - отчет

Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о вторжении россии в Украину и военных преступлениях российских оккупантов получил "Оскар" за лучший документальный фильм, а посол США в Украине Бриджит Бринк рекомендует фильм Мстислава Чернова, как обязательный для просмотра.