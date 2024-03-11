Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, обстреляв 118 объектов инфраструктуры - отчет
Киев • УНН
Российские войска атаковали 120 населенных пунктов и 118 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 10 областей Украины, атаковав 120 населенных пунктов и 118 объектов инфраструктуры, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.
Детали
"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины", - говорится в сообщении.
Всего из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация, как отмечается, - были атакованы 120 населенных пунктов и 118 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.
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