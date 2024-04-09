Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения

Сегодня утром российские войска совершили артиллерийский обстрел Очакова Николаевской области, обошлось без пострадавших, впрочем есть повреждения. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

"Утром, 9 апреля, в 04:30 враг совершил артиллерийский обстрел г. Очаков Очаковской громады". Очаков Очаковской громады", - написал Ким.

В результате обстрела ударной волной и обломками повреждены жилой дом и автомобиль. Пострадавших нет.

Дополнение

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".