Оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Голинка Черниговской области, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

"Сегодня противник ракетой Х-59 нанес удар по населенному пункту Голинка Черниговской области", - говорится в сообщении.

Напомним

Утром сообщалось о пусках управляемых авиабомб на Харьковскую область. А около 12 часов и позже - об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, на Сумщине в направлении Черниговщины, а затем снова - о крылатой ракете через Сумщину курсом на Черниговщину, и продолжении движения ракеты в направлении Киевщины.