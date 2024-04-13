Армия рф ударила по селу на Херсонщине, ранены двое мужчин

российская армия ударила по селу Казацкое на Херсонщине, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

По данным ОВА, постарались двое местных жителей. Обоим мужчинам по 42 года. В состоянии средней тяжести их госпитализировали в больницу.

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"У одного пострадавшего - травма бедра. У второго - осколочные ранения затылка, спины, рук и ног. Сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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