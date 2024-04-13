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Армия рф ударила по селу на Херсонщине, ранены двое мужчин
Двое 42-летних мужчин были ранены во время обстрела российской армией села Казацкое в Херсонской области.
Реабилитация после возвращения из российского плена: о чем Ермак говорил с бывшими военнопленными
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с бывшими военнопленными, чтобы обсудить вызовы, с которыми они столкнулись во время пребывания в плену, реабилитацию после освобождения.
От одного до пяти миллионов единиц: Клименко рассказал, сколько трофейного оружия может быть у украинцев
По оценкам министра внутренних дел Украины, от 1 до 5 миллионов единиц трофейного оружия, включая автоматическое огнестрельное оружие, гранаты и мины, остались на руках у граждан Украины после войны.
Центр Донетчины под мощным обстрелом оккупантов: есть жертвы
российская армия мощно обстреливает центр Донецкой области, вызывая жертвы среди гражданского населения и разрушения зданий, есть сообщения о погибших и раненых в разных населенных пунктах.
кремль старается поощрить россиян вступать в армию: какие последствия это может иметь для экономики рф
российский диктатор путин подписал законы, предусматривающие финансовые стимулы и кредитные каникулы для российских солдат, воюющих в Украине, что, вероятно, имеет целью успокоить войска и привлечь новых рекрутов, но может иметь долгосрочные экономические последствия для россии.
В российском владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание обладминистрации
Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в здание областной администрации и автомобиль во Владимире (россия), повредив машину. Его задержали.
В ОП ожидают, что Глобальный саммит мира и поддержка мира станет толчком обмена пленными в формате "всех на всех"
Если мир поддержит мирную формулу Украины, это будет способствовать обмену пленными по принципу "всех на всех", заявил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, во время встречи с бывшими военнопленными и родственниками украинцев, находящихся в российском плену.
Настоящее проявление поддержки в критическое время: Зеленский поблагодарил Шольца за еще один Patriot для Украины
Президент Зеленский поблагодарил канцлера Германии Шольца за решение передать Украине еще один комплекс противовоздушной обороны Patriot и ракеты, подчеркнув важность поддержки Германии в критическое время.
Кристалину Георгиеву избрали на должность директора-распорядителя МВФ на второй срок
Кристалина Георгиева была единогласно утверждена на второй пятилетний срок в должности директора-распорядителя МВФ, начиная с 1 октября 2024 года, и получила высокую оценку за эффективное руководство во время глобальных вызовов.
Германия передаст Украине еще одну систему Patriot
Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot в дополнение к ранее поставленным и запланированным системам, которые помогут отражать российские воздушные удары.