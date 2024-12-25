Армия рф ударила по детсаду на Херсонщине

В Херсонской области российские войска сегодня, 25 декабря, обстреляли из танка детский сад, обошлось без пострадавших. Накануне из-за обстрелов рф в регионе погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Около 11:00 враг ударил по образовательному учреждению из танка, из-за чего здание получило значительные повреждения. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет - говорится в сообщении ОВА.

За прошедшие сутки российские войска осуществили массированные обстрелы и авиаудары по 43 населенным пунктам Херсонской области. Били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты изуродовали автомойку, гараж и частные автомобили.

В результате атак рф и области один человек погиб, еще 4 - получили ранения.

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