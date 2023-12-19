Армия рф обстреляла Очаков на Николаевщине: повреждены здания в рекреационной зоне побережья

российские войска за прошедшие сутки и сегодня ночью ударили из артиллерии по Очакову Николаевской области, пострадавших нет, однако получили повреждения здания в рекреационной зоне побережья, сообщил во вторник председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 18 декабря, в 15:08 и сегодня, 19 декабря, в 03:52 артиллерийским обстрелам и из РСЗО подвергся г. Очаков Очаковской громады. Повреждены здания в рекреационной зоне побережья. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, также вчера, 18 декабря, в 11:13 и 12:38 по с. Днепровское Куцурубской громады враг осуществил пуск беспилотников неустановленного типа со сбросом осколочных боеприпасов. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, указал Ким.

Дополнение

17 декабря в Николаевской области был уничтожен вражеский ударный дрон типа Shahed. Также российские войска запустили беспилотник по селу Днепровское и атаковали из артиллерии побережье Очакова.