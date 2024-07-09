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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 18 взрывов

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 10:00  •  15909 просмотра

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Российские войска атаковали границу Черниговской области из различных видов оружия, включая минометы, беспилотники и артиллерию, что привело к 18 взрывам в нескольких населенных пунктах, но сообщений о жертвах среди местного населения не поступало.

Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области из различных видов оружия, включая минометы, беспилотник и артиллерию, что привело к 18 взрывам, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.  

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 18 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.

Как указано, фиксировали вражеские удары в Семеновской громаде: 18 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм, FPV-дрон и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Леонивка, Тимоновичи, Заречье, Архиповка и Лесковщина.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

россияне ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область: прозвучало 16 взрывов8 июля 2024, 06:22 • 21919 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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