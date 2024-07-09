Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 18 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области из различных видов оружия, включая минометы, беспилотник и артиллерию, что привело к 18 взрывам, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 18 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.

Как указано, фиксировали вражеские удары в Семеновской громаде: 18 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм, FPV-дрон и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Леонивка, Тимоновичи, Заречье, Архиповка и Лесковщина.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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