Армия рф ночью атаковала дронами Хмельницкую область: есть пострадавшая и повреждения

В ночь на 18 марта в небе над Хмельницкой областью силы противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА типа "Shahed". В результате вражеской атаки ранения получил один человек, поврежден частный дом. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили один БПЛА типа "Shahed". В результате атаки пострадала жительница нашей области 1976 года рождения - написал Тюрин в соцсетях.

По его словам, женщину госпитализировали в больницу с травмой правого плеча и лица. Угрозы ее жизни нет.

Кроме того, в результате вражеской атаки, по словам Тюрина, есть повреждения частного дома.

Дополнение

Вечером 17 марта Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА в направлении Хмельницкой области.

В небе над Украиной силы ПВО ночью уничтожили 17 из 22 вражеских БпЛА типа "Shahed".