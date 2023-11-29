Армия рф нанесла 16 ударов по гражданскому населению Донецкой области
Киев • УНН
Российские войска 16 раз обстреляли гражданское население Донецкой области, ранив семь человек и повредив 45 гражданских объектов, включая жилые дома и аптеку
Российские войска за минувшие сутки нанесли 16 ударов по гражданскому населению в Донецкой области, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Армия рф нанесла 16 ударов по гражданскому населению. Под вражеский огонь попали 11 населенных пунктов: города Авдеевка, Константиновка, Покровск, Торецк, поселки Нью-Йорк, Пивничное, Щербиновка, села Бердичи, Ижевка, Новоукраинка, Петровка
Детали
Как сообщается, повреждены 45 гражданских объектов - 15 жилых домов, аптечный пункт, предприятия, гаражи, 23 автомобиля.
По Торецку оккупанты били из артиллерии и сбросили на город две авиабомбы "ФАБ-500". В результате атак ранены 5 человек. Повреждения получили предприятие, частный дом, автомобили, отметили в полиции.
В результате артиллерийских атак в Пивничном ранены два гражданских лица, разрушены 6 частных домов, добавили правоохранители.
По Покровску россияне нанесли удар ракетой. Как указано, повреждены аптечный пункт, гараж, автомобили.
В Авдеевке разрушениям подверглись многоквартирный дом, гараж и автомобиль, сообщили в полиции.
Константиновку российские войска, как отмечается, обстреляли из РСЗО "Смерч", повредили 3 частных дома, гаражное помещение, 15 автомобилей.
Напомним
За сутки россияне ранили 7 жителей Донецкой области.
Армия рф нанесла 16 ударов по гражданскому населению Донецкой области
Российские войска 16 раз обстреляли гражданское население Донецкой области, ранив семь человек и повредив 45 гражданских объектов, включая жилые дома и аптеку.
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