Армия рф нанесла 16 ударов по гражданскому населению Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки нанесли 16 ударов по гражданскому населению в Донецкой области, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Армия рф нанесла 16 ударов по гражданскому населению. Под вражеский огонь попали 11 населенных пунктов: города Авдеевка, Константиновка, Покровск, Торецк, поселки Нью-Йорк, Пивничное, Щербиновка, села Бердичи, Ижевка, Новоукраинка, Петровка - сообщили в полиции Донецкой области.

Детали

Как сообщается, повреждены 45 гражданских объектов - 15 жилых домов, аптечный пункт, предприятия, гаражи, 23 автомобиля.

По Торецку оккупанты били из артиллерии и сбросили на город две авиабомбы "ФАБ-500". В результате атак ранены 5 человек. Повреждения получили предприятие, частный дом, автомобили, отметили в полиции.

В результате артиллерийских атак в Пивничном ранены два гражданских лица, разрушены 6 частных домов, добавили правоохранители.

По Покровску россияне нанесли удар ракетой. Как указано, повреждены аптечный пункт, гараж, автомобили.

В Авдеевке разрушениям подверглись многоквартирный дом, гараж и автомобиль, сообщили в полиции.

Константиновку российские войска, как отмечается, обстреляли из РСЗО "Смерч", повредили 3 частных дома, гаражное помещение, 15 автомобилей.

Напомним

За сутки россияне ранили 7 жителей Донецкой области.