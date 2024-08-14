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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф летом нанесла более 2000 ударов по Сумской области, создание буферной зоны призвано защитить пограничные громады - глава МВД

Армия рф летом нанесла более 2000 ударов по Сумской области, создание буферной зоны призвано защитить пограничные громады - глава МВД

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 13:55  •  12976 просмотра

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Армия рф нанесла более 2000 ударов по Сумской области этим летом. Эвакуированы более 20 тысяч человек из 183 населенных пунктов, и создание буферной зоны призвано защитить наши приграничные общины, заявил глава МВД.

Российские войска нанесли более 2000 ударов по Сумской области этим летом, уже в целом эвакуировано более 20 тысяч человек из 183 населенных пунктов, и создание буферной зоны призвано защитить наши приграничные громады, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

В течение только этого лета россияне нанесли более 2 тысяч ударов по территории Сумщины. Применяли ракеты, артиллерию, КАБы, ударные дроны, минометы. Из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных громад Сумской области. Уже эвакуированы более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей. Создание буферной зоны на территории курской области - шаг, который призван защитить наши приграничные громады от ежедневных вражеских обстрелов

- написал Клименко в Telegram.

По словам главы МВД, "жители населенных пунктов в зоне проведения оборонительной операции были брошены россией без самого необходимого". "Сейчас военные предоставляют МВД информацию о потребностях в обеспечении местных питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, чтобы в координации с другими соответствующими органами мы смогли как можно быстрее организовать гумпомощь", - указал министр.

"Все наши гуманитарные инициативы осуществляются исключительно с соблюдением норм международного права", - подчеркнул Клименко.

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