Армия РФ атаковала с беспилотника Качкаровку на Херсонщине. Раненый мужчина

Вечером армия РФ атаковала Качкаровку с беспилотника. Ранен 61-летний мужчина. Врачи оказали ему медицинскую помощь. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Качкаровке под российский удар попал 61-летний мужчина.

Вечером оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадал местный житель. У него - осколочные ранения. Бригада скорой оказала помощь пострадавшему на месте. От госпитализации он отказался говорится в сообщении.

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