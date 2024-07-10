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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала пограничье Черниговской области из минометов, АГС и дронами: 41 взрыв

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 09:02  •  24441 просмотра

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Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировав 41 взрыв в разных населенных пунктах.

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли пограничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксирован 41 взрыв в четырех громадах, сообщили в среду в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.  

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 41 взрыв", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

  • Семеновская громада: 7 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм и FPV-дрона) в направлении н.п. Леонивка и Тимоновичи. 
  • Сновская громада: 29 взрывов (приходы, вероятно АГС) в направлении н.п. Клюсы. 
  • Новгород-северская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Красный Хутор. 
  • Городнянская громада: 1 взрыв (приход, вероятно FPV-дрон) в направлении н.п. Сеньковка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

россияне за ночь дважды атаковали Сумскую область - из минометов и дроном10 июля 2024, 08:01 • 21596 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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