Армия рф атаковала два терминала в порту Южный: уничтожена агропродукция для стран Азии и Африки

Оккупанты ударили по двум терминалам в порту Южный. Как сообщили в Минобновления, удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки, передает УНН.

Очередная попытка россии уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции. Ракетный удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки - говорится в сообщении.

Детали

По данным ведомства, атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Вилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и почти 1000 рабочих мест.

В Минобновления добавили, что это уже 39 атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области - повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадало 26 гражданских лиц.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: один человек ранен, повреждена припортовая инфраструктура