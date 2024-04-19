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Армия рф атаковала два терминала в порту Южный: уничтожена агропродукция для стран Азии и Африки
россия атаковала два терминала в порту "Южный", уничтожив контейнеры с сельскохозяйственной продукцией, предназначенной для экспорта в Азию и Африку.
"Руководство Брюсселя должно уйти": Орбан раскритиковал политику Брюсселя и заявил, что лидеры ЕС должны быть заменены
Орбан заявил, что руководство ЕС должно быть заменено, поскольку оно потерпело неудачу в вопросах экономики, миграции, преступности и политики в отношении Украины, и что Венгрия не присоединится к российско-украинской войне.
Авиаудар по пункту управления россиян в оккупированном Луганске: ВСУ ликвидировали командира 59 бригады сухопутных войск рф
В результате удара по российскому пункту управления в оккупированном Луганске Сил обороны Украины ликвидировали полковника Центрального военного округа Павла Кропотова.
Более 1300 судов и 50 млрд выручки: Кипер рассказал о работе зернового коридора
Зерновой коридор успешно работает и обеспечивает валютные поступления, несмотря на попытки россии его разрушить: с сентября прошлого года в нем задействовано 1375 судов, а международные компании страхуют грузы, что является позитивным сигналом для бизнеса.
Украина открыла посольство в Руанде
Украина официально открыла свое посольство в Руанде при участии руандийских чиновников, послов и членов дипломатического корпуса, что стало важным шагом в развитии двусторонних отношений между двумя странами.
На следующей неделе правительство ожидают кадровые изменения - нардеп
На следующей неделе украинский парламент может уволить нескольких министров, в том числе двух вице-премьер-министров, Генерального прокурора, членов Счетной палаты и, возможно, министра образования и культуры, в рамках кадровых перестановок в правительстве.
На шаг ближе к еАкцизу: в Украине разработали технические требования для системы
Министерство цифровой трансформации опубликовало технические требования к функционированию электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
На Волыни ДТП с тремя грузовиками: пострадали два водителя и подросток-пассажир
В Луцком районе столкнулись три грузовика, в результате чего пострадали три человека, включая 14-летнего пассажира, после того, как водитель грузовика MAN столкнулся с прицепом Volvo, а затем со встречным лесовозом "Урал".
На Николаевщине сожитель матери ударил 6-летнего мальчика кулаком в голову: ребенок умер в реанимации
6-летний мальчик умер после того, как сожитель его матери ударил его по голове, вызвав смертельную черепно-мозговую травму.
Киев надеется, что Конгресс не поддержит антиукраинские правки к законопроекту о военной помощи - Маркарова
Завтра Палата представителей Конгресса США будет обсуждать законопроект о помощи Украине, и Киев надеется, что ее партнеры отклонят поправки, которые сокращают или отменяют эту помощь.