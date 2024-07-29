Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничью Черниговской области, зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы велись из минометов, FPV-дронов, из ствольной и реактивной артиллерии, сообщили в понедельник в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами, из ствольной и реактивной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 61 взрыв", - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 12 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм) в районе н.п. Михальчина Слобода.

Семеновская громада: 49 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм, FPV-дронами, из ствольной и реактивной артиллерии) в районе н.п. Мхи, Карповичи, Лубяное, Заречье, Тимоновичи и Костобобров.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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