Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

Российские войска нанесли удары по Черниговской области, используя минометы, FPV-дроны и артиллерию, зафиксировано 15 взрывов в двух громадах, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 15 взрывов", - говорится в сообщении регионального представительства ГПСУ в Facebook и перечислено:

Новгород-Северская громада. Пять взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм и FPV-дрон) пограничники зафиксировали в районе Гремяча и Михальчиной Слободы.

Семеновская громада. 10 взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм и ствольной артиллерии) было в направлении сел Блешня, Логи и Прогресс.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Дополнение

По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram, за прошедшую неделю враг 72 раза обстрелял 18 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 197 взрывов. Противником нанесено 27 авиационных ударов с использованием ударных FPV-дронов (27 взрывов). Повреждены дома и хозяйственные постройки.