Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области дронами и из минометов, вызвав 28 взрывов, поврежден частный дом, сообщили в пятницу в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в Черниговской области зафиксированы обстрелы в трех громадах:

Семеновская громада: Медведевка - 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм. Галагановка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон. Леоновка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Сновская громада: Клюсы - 8 взрывов, вероятно миномет 82 мм. Хреновка - 10 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Городнянская громада: Гремяч - 4 взрыва, вероятно миномет 120 мм. Красный Хутор - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон. В результате обстрела поврежден частный дом.

Всего в течение суток, как указано, насчитано 39 обстрелов (113 взрывов) из различных видов вооружения на приграничных территориях Черниговской и Сумской областей.

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