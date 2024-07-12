Киев • УНН
Российские войска атаковали приграничье Черниговской области с помощью беспилотников и минометов, вызвав 28 взрывов и повредив частный дом.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области дронами и из минометов, вызвав 28 взрывов, поврежден частный дом, сообщили в пятницу в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в Черниговской области зафиксированы обстрелы в трех громадах:
Всего в течение суток, как указано, насчитано 39 обстрелов (113 взрывов) из различных видов вооружения на приграничных территориях Черниговской и Сумской областей.
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