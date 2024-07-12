Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом 19 часов назад • 58225 просмотра

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