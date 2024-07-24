Киев • УНН
Российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области из FPV-дронов и гранатометов. Зафиксировано 11 взрывов в Семеновской и Сновской общинах, пострадавших среди местного населения нет.
Российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области из FPV-дронов и гранатометов. Зафиксировано 11 взрывов, сообщили в среду в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из FPV-дронов и гранатометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 11 взрывов", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ и перечислили:
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів та артилерії: 20 вибухів за добу23 июля 2024, 06:41 • 24307 просмотров