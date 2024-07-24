Российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области из FPV-дронов и гранатометов. Зафиксировано 11 взрывов, сообщили в среду в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из FPV-дронов и гранатометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 11 взрывов", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ и перечислили:

Семеновская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно, FPV-дрон) в районе н.п. Карповичи.

Сновская громада: 7 взрывов (приходов, предположительно, из АГС) в районе н.п. Клюсы.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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