Армия рф атаковала 12 населенных пунктов Херсонщины: есть погибшие и разрушения

В Херсонской области российские войска обстреляли 12 населенных пунктов, повредив социальные объекты и жилые дома. В результате атак рф погибло 2 человека, 1 ранен. Об этом сообщил во вторник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Станислав, Берислав, Антоновка, Никольское, Саблуковка, Одрадрокаменка, Веселое, Садовое, Софиевка, Осокоровка и город Херсон.

российские военные попали в образовательное и медицинское учреждения и учреждение культуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения.