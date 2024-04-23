Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yerevanЕреван
armeniyaАрмения
azerbaidzhanАзербайджан
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  72798 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  129637 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  129941 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  135674 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118684 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156325 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224162 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  426773 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175510 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131775 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  426773 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  346203 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  393465 просмотра

Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы

23 апреля Азербайджан и Армения начали делимитацию своей границы на основе геодезических измерений возле нескольких сел с обеих сторон.

Новости Мира •   •  7422 просмотра
Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы

Украина и Бразилия планируют расширить торговые отношения - Минэкономики

Украина и Бразилия планируют активизировать экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между двумя странами.

Экономика •   •  9876 просмотра
Украина и Бразилия планируют расширить торговые отношения - Минэкономики

Рада разрешила АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту

Верховная Рада разрешила Национальному агентству по управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), покупать военные облигации, используя до 80% арестованных валютных средств во время военного положения и в течение одного месяца после его отмены.

Война •   •  11263 просмотра
Рада разрешила АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту

В Запорожье и Днепре прогремели взрывы: что известно

Взрывы были слышны в некоторых районах Запорожья и Днепра. Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины.

Война •   •  12669 просмотра
В Запорожье и Днепре прогремели взрывы: что известно

Актеры "Бидьма из Блэр" призывают увеличить ретроактивный гонорар

Творческая группа фильма ужасов 1999 года "The Blair Witch Project" требует увеличения ретроспективной компенсации за три звезды и содержательных консультаций относительно будущего перезапуска франшизы.

Культура •   •  10634 просмотра
Актеры "Бидьма из Блэр" призывают увеличить ретроактивный гонорар

Из-за невыполнения контракта ГОТ полностью отказался от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ

Из-за невыполнения договорных обязательств "Государственный оператор тыла" отказался от услуг ООО "Твой хлеб" и перераспределил объемы поставок в пользу других компаний для доставки продовольствия Вооруженным Силам.

Война •   •  12813 просмотра
Из-за невыполнения контракта ГОТ полностью отказался от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра

Ракета направлялась к Днепру, что вызвало воздушную тревогу в Киеве и нескольких регионах Украины, согласно предупреждениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  12285 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Днепра

Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

Харьковская телебашня, по словам представителя ОВА Ивана Сокола, может быть восстановлена, вероятно, только после окончания боевых действий.

Общество •   •  11628 просмотра
Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди стоят 250 грузовиков. В то же время польские фермеры блокируют пункт пропуска "Рава-Русская", где в очереди стоят около 350 грузовиков.

Общество •   •  11036 просмотра
Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с послом Турции, чтобы обсудить двустороннюю деятельность, Формулу мира президента Зеленского, подготовку к Глобальному саммиту мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

политика •   •  11529 просмотра
Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе