Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы

Во вторник, 23 апреля, Азербайджан и Армения начали делимитацию границы на основе геодезических измерений местности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении, передает УНН.

Детали

В Армении заявили в МИД Армении, по итогам восьмого заседания комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, прошедшего 19 апреля, делимитацию границ согласовали возле армянских сел Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер и азербайджанских Баганис Айрум, Ашаги-Аскипар, Хейримли и Гизилгаджилы.

Сегодня планируют провести работы на участке Баганис - Воскепар.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Армения экспертные группы стран начали процесс уточнения координат исходя из геодезических измерений возле - говорится в заявлении армянского правительства.

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Дополнение

Ранее МВД Армении в комментарии для Armen Press заявило, что слухи о том, что какую-то часть суверенной территории Армении передадут Азербайджану, не соответствуют действительности.

Подчеркиваем, что никаких изменений на линии соприкосновения Армения - Азербайджан сегодня не произойдет. После демаркации охрану линии границы передадут армянским пограничникам - цитирует издание заявление МВД.

Справочно

Делимитация границ - определение общего положения и направлений государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров. Постановления о делимитации обычно являются составной частью мирных договоров или специальных соглашений об установлении или изменении государственных границ

Напомним,

Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, поэтому правительство страны призвало рф вывести свои войска из аэропорта.