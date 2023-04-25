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13 марта, 19:26 • 82849 просмотра

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13 марта, 15:57 • 119866 просмотра

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АРМА ищет управляющего для "Карпатнефтехим"

АРМА ищет управляющего для "Карпатнефтехим"

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило конкурс по поиску управляющего для ООО “Карпатнефтехим” – ведущего предприятия нефтехимической отрасли промышленности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Детали

Управителя ищут для земельных участков, производственных мощностей и корпоративных прав нидерландской компании KARPATY CHEMICAL B.V., которая владеет “Карпатнефтехимом”.

В АРМА отметили, что управлять этим активом может как частное, так и государственное или коммунальное предприятие, которое имеет опыт управления активами в соответствующей сфере, необходимые ресурсы и предложит наиболее выгодные условия. Будущий управляющий обязан сохранять активы и платить часть полученных доходов в государственный бюджет.

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Справка

ООО “Карпатнефтехим” является высокоразвитым хозяйственным комплексом по производству нефтехимической и химической продукции, специализирующимся на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена. До 2017 года им владела российская нефтяная компания "Лукойл", однако она попала под санкции СНБО. Впоследствии "Карпатнефтехим" выкупили Игорь Щуцкий и Ильхам Мамедов (экс-руководитель "Лукойл-Украина").

В августе прошлого года был наложен арест на корпоративные права стоимостью 2,3 млрд грн и 35 объектов недвижимости предприятия. По данным следствия, должностные лица “Карпатнефтехима” в течение 2017-2022 годов уклонялись от уплаты налогов на сумму более 3 млрд грн. В то же время они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольной российской нефтяной компании, более 5 млрд грн с целью их легализации.

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