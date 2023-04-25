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АРМА шукає управителя для “Карпатнафтохім”

АРМА шукає управителя для “Карпатнафтохім”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурс з пошуку управителя для ТОВ “Карпатнафтохім” – провідного підприємства нафтохімічної галузі промисловості України. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.

Деталі

Управителя шукають для земельних ділянок, виробничих потужностей та корпоративних прав нідерландської компанії KARPATY CHEMICAL B.V., яка володіє “Карпатнафтохімом”.

В АРМА зазначили, що управляти цим активом може як приватне, так і державне або комунальне підприємство, яке має досвід управління активами у відповідній сфері, необхідні ресурси та запропонує найбільш вигідні умови. Майбутній управитель зобов’язаний зберігати активи та сплачувати частину отриманих доходів до державного бюджету.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В АРМА розповіли про реальний стан речей навколо “Карпатнафтохіму”

Довідка

ТОВ “Карпатнафтохім” є високорозвиненим господарським комплексом з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, що спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену. До 2017 року ним володіла російська нафтова компанія "Лукойл", проте вона потрапила під санкції РНБО. Згодом "Карпатнафтохім" викупили Ігор Щуцький та Ілхам Мамедов (екскерівник "Лукойл-Україна").

У серпні минулого року було накладено арешт на корпоративні права вартістю 2,3 млрд грн та 35 об’єктів нерухомості підприємства. За даними слідства, службові особи “Карпатнафтохіму” упродовж 2017-2022 років ухилялися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. Водночас вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.

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