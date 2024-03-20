АРМА объявило конкурс на отбор продавца для арестованной яхты Медведчука

В среду, 20 марта, впервые в истории Украины и практике АРМА начат конкурс по реализации арестованного актива, который находится за рубежом, а именно яхты коллаборациониста Виктора Медведчука Royal Romance, которая находится в порту хорватского г.Трогир. Об этом со ссылкой на пресс-службу АРМА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня состоялось состоялось заседание Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов.

Сегодня мы переживаем действительно историческое событие не только для АРМА, но и для Украины. Мы выставляем на реализацию дорогой актив - яхту, которая принадлежит Виктору Медведчуку - отметил председатель Конкурсной Комиссии Григол Катамадзе

Член Комиссии Станислав Петров отметил, что это первый и далеко не последний арестованный актив, который будет служить и работать на благо Украины.

Также отмечается, что АРМА официально получило документы от правоохранительных и судебных органов Хорватии об отсутствии каких-либо других обременений, ограничений или гражданско-правовых сделок, которые могли бы помешать продаже яхты.

С сегодняшнего дня расписан прием документов от потенциальных Организаторов мировых торгов, который будет осуществляться до 18 апреля 2024 года - резюмировали в АРМА.

Напомним

Кабинет Министров Украины одобрил продажу 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье виктора медведчука и находящейся в Хорватии