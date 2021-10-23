Археологи обнаружили в Киевской области стоянки древних людей возрастом более 10 тысяч лет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Неподалеку от Киева, в Бучанском районе, специалисты Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" (НИЦ "РАС") Института археологии НАН Украины обнаружили три стоянки древних людей, которым более 10 тысяч лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Института археологии НАН Украины.
Детали
Важное открытие удалось сделать благодаря археологической разведке перед строительством Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева (БКАД) на участке от автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин (М-07) до автомобильной дороги Киев - Чоп (М-06).
Стоянки датируются финальным палеолитом - периодом больших перемен на территории не только современной Украины, но и Европы. В это время, после отступления ледников, началось заселение широких территорий от Англии до Верхнего Днепра. Здесь селились племена первобытных охотников, которые вели динамичный образ жизни, выживая благодаря охоте, и обустраивали временные стоянки на путях миграции животных, в частности, оленей, быков, кабанов.
Как свидетельствуют археологические находки из подобных памятников, древние люди жили тогда в сооружениях типа чумов, что и по сей день используются населением крайнего севера Евразии. Это было круглое здание диаметром 4-5 м с очагом посередине, в которой проживало до 10-ти человек.
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"Научные моделирования показывают, что средняя плотность заселения территории Европы во время палеолита была не более, чем один человек на квадратный километр. Археологам редко везет выявить стоянки того времени. Открытие и исследование каждой - это значительный вклад в наше понимание древней истории", - пояснил руководитель исследований, заместитель директора НИЦ "РАС" Института археологии НАН Украины кандидат исторических наук Тарас Милян.
О том, что когда-то на этом месте располагались временные поселения, ныне свидетельствуют найденные изделия из кремня. Сейчас - несколько орудий труда. Однако очень скоро археологи надеются на более весомые находки. При обследовании только первого участка археологи обнаружили и нанесли на карты 15 новых объектов археологии.
Археологические разведки во время проектирования БКАД вокруг Киева, имеющие целью выявить объекты археологии, стартовали более 10 лет назад. Первые исследования ученые провели еще в 2007 году, открыв 7 новых разновременных археологических памятников на отрезке между поселком Клавдиево-Тарасово и селом Николаевка. Самые ранние материалы датировались временем бронзы, а это более 4 тысяч лет назад. В 2020 году исследования продолжили из-за корректировок проекта. В результате ученым удалось обнаружить еще 8 объектов археологии.
По словам директора НИЦ "РАС" Института археологии НАН Украины Олега Осаульчука, "строительство дорог - это уникальная возможность для археологов исследовать достопримечательности на больших площадях. Раскопки в Киевской области будут одними из самых масштабных не только в Украине, но и в Европе. Обследование уже первого участка БКАД дают надежду на очень интересные находки и открытия. Выполнение таких крупных превентивных археологических работ является примером реализации лучших международных практик в этой сфере. Пример того, насколько важными и сенсационными могут быть исследования при строительстве дорог, - раскопки Краковского археологического центра на пути автострады А4 от Кракова в Тарнов. Она пролегла через густо заселеные в древности территории. В 1997-2010 годах польские коллеги исследовали 121 археологический памятник, древнейший из которых имел возраст 15 тысяч лет. После этих исследований ученые переписали часть польской древнейшей истории".
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