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Археологи в Ізраїлі розкопали рідкісні стародавні монети 

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Археологи з ізраїльського управління з антикваріату (IAA) розкопали скарб срібних монет хасмонейського періоду в Модіїн-Маккабім-Реут. Про це повідомляє УНН з посиланням на Heritagedaily.

Археологи в Ізраїлі розкопали рідкісні стародавні монети 

Деталі

Дослідники проводили розкопки в сільськогосподарському маєтку, де вони виявили ущелину в скелі, що містить прихований скарб, який складається з шекелевих та напівшекелевих срібних монет (тетрадрахми та дидрахми).

Відомо, що монети були викарбувані в Стародавньому тирі в сучасному Лівані, на них зображений цар Антіох VII, також відомий як Антіох Благочестивий, який правив елліністичною імперією Селевкідів. Також припускають, що на них може бути зображений його брат Деметрій II.

Авраам Тендлер з управління старожитностей Ізраїлю сказав: “Схованка є переконливим доказом того, що власники маєтку збирали дохід протягом декількох місяців, врешті-решт покинувши будинок з невідомої причини. Вони зібрали гроші в надії повернутися і забрати їх, але, на жаль, так і не повернулися. Приємно думати, що скарб монет чекав тут більш як 2000 років, поки ми його не викрили”.

Також команда виявила безліч бронзових монет, викарбуваних хасмонейськими правителями, в яких згадуються імена; Іоанн, Юда, Іонафан і Матвій — і їх титул первосвященника і глави єврейської громади.

Виявлення монет з гаслом “Свобода Сіону” дозволяє припустити, що жителі маєтку були прихильниками й, можливо, учасниками першого єврейського повстання проти римлян в 66 році нашої ери“.

Авраам Тендлер додав: “Під час розкопок ми бачимо, що незадовго до повстання жителі маєтку засипали кімнати по периметру будівлі великими каменями, щоб створити укріплений бар’єр. Крім того, ми виявили приховані печери, вирубані в скельній породі під підлогою. Ці комплекси були з’єднані між собою за допомогою ряду тунелів, резервуарів для води, сховищ і прихованих приміщень. В одному з прилеглих районів розкопок був виявлений дивовижний мікве-всередині отвору, що веде до великого таємного комплексу, який містить численні артефакти, що належать до повстання Бар-Кохби”.

Нагадаємо
Королівський монетний двір (Royal Mint) Великої Британії викарбував найбільшу за всю історію золоту монету.

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