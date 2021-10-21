Археологи в Израиле раскопали редкие старинные монеты

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28103 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 59533 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77732 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231806 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132701 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401043 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316931 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215528 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245158 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255728 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22339 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 5350 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 3976 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 4480 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10699 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 1358 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10767 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140550 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231806 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401043 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13496 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22224 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51156 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75452 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60297 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Археологи в Израиле раскопали редкие старинные монеты

Киев • УНН

 • 24745 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Археологи из израильского управления антиквариатом (IAA) раскопали клад серебряных монет хасмонейского периода в Модиин-Маккаби-Реут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Heritagedaily.

Археологи в Израиле раскопали редкие старинные монеты

Детали

Исследователи проводили раскопки в сельскохозяйственном имении, где обнаружили ущелье в скале, которое содержало скрытое сокровище, состоящее из шекелевых и полушекелевых серебряных монет (тетрадрахмы и дидрахмы).

Известно, что монеты были отчеканены в Древнем тире в современном Ливане, на них изображен царь Антиох VII, также известный как Антиох Благочестивый, который правил эллинистической империей Селевкидов. Также предполагают, что на них может быть изображен его брат Деметрий II.

Авраам Тендлер по управлению древностей Израиля сказал: “Тайник является убедительным доказательством того, что владельцы поместья собирали доход в течении нескольких месяцев, в конце концов покинули дом по неизвестной причине. Они собрали деньги в надежде вернуться и забрать их, но, к сожалению, так и не вернулись. Приятно думать, что клад монет ждал здесь более 2000 лет, пока мы его не нашли”.

Также команда обнаружила множество бронзовых монет, отчеканенных хасмонейскими правителями, в которых упоминаются имена; Иоанн, Иуда, Ионафан и Матвей — и их титул первосвященника и главы еврейской общины.

Выявление монет с лозунгом “Свобода Сиона” позволяет предположить, что жители имения были сторонниками и, возможно, участниками первого еврейского восстания против римлян в 66 году нашей эры “.

Авраам Тендлер добавил: “Во время раскопок мы видим, что незадолго до восстания жители поместья засыпали комнаты по периметру здания большими камнями, чтобы создать укрепленный барьер. Кроме того, мы обнаружили скрытые пещеры, вырубленные в скальной породе под полом. Эти комплексы были соединены между собой с помощью ряда тоннелей, резервуаров для воды, хранилищ и скрытых помещений. В одном из прилегающих районов раскопок был обнаружен удивительный микве-внутри отверстия, ведущего к большому тайному комплексу, который содержит многочисленные артефакты, относящиеся к восстанию Бар-Кохбы ”.

Напомним
Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании отчеканил крупнейшую за всю историю золотую монету.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53