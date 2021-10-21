Археологи в Израиле раскопали редкие старинные монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Археологи из израильского управления антиквариатом (IAA) раскопали клад серебряных монет хасмонейского периода в Модиин-Маккаби-Реут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Heritagedaily.
Детали
Исследователи проводили раскопки в сельскохозяйственном имении, где обнаружили ущелье в скале, которое содержало скрытое сокровище, состоящее из шекелевых и полушекелевых серебряных монет (тетрадрахмы и дидрахмы).
Известно, что монеты были отчеканены в Древнем тире в современном Ливане, на них изображен царь Антиох VII, также известный как Антиох Благочестивый, который правил эллинистической империей Селевкидов. Также предполагают, что на них может быть изображен его брат Деметрий II.
Авраам Тендлер по управлению древностей Израиля сказал: “Тайник является убедительным доказательством того, что владельцы поместья собирали доход в течении нескольких месяцев, в конце концов покинули дом по неизвестной причине. Они собрали деньги в надежде вернуться и забрать их, но, к сожалению, так и не вернулись. Приятно думать, что клад монет ждал здесь более 2000 лет, пока мы его не нашли”.
Также команда обнаружила множество бронзовых монет, отчеканенных хасмонейскими правителями, в которых упоминаются имена; Иоанн, Иуда, Ионафан и Матвей — и их титул первосвященника и главы еврейской общины.
Выявление монет с лозунгом “Свобода Сиона” позволяет предположить, что жители имения были сторонниками и, возможно, участниками первого еврейского восстания против римлян в 66 году нашей эры “.
Авраам Тендлер добавил: “Во время раскопок мы видим, что незадолго до восстания жители поместья засыпали комнаты по периметру здания большими камнями, чтобы создать укрепленный барьер. Кроме того, мы обнаружили скрытые пещеры, вырубленные в скальной породе под полом. Эти комплексы были соединены между собой с помощью ряда тоннелей, резервуаров для воды, хранилищ и скрытых помещений. В одном из прилегающих районов раскопок был обнаружен удивительный микве-внутри отверстия, ведущего к большому тайному комплексу, который содержит многочисленные артефакты, относящиеся к восстанию Бар-Кохбы ”.
Напомним
Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании отчеканил крупнейшую за всю историю золотую монету.