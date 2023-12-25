Арестован второй подозреваемый в связи с кражей художественной работы Бэнкси

Лондонская полиция объявила о втором аресте по подозрению в краже и преступном вреде после исчезновения работы Бэнкси, на которой изображен красный знак остановки, украшенный тремя военными беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Лондонская полиция объявила об аресте второго подозреваемого в краже и преступном ущербе художественной инсталляции Бэнкси в Пэкхэме на юго-востоке столицы Великобритании Великобритании.

Скотланд-Ярд сообщил, что мужчина в возрасте около 40 лет был арестован в воскресенье и находится под стражей в полиции. Другой мужчина, в возрасте около 20 лет, был задержан в субботу, также по подозрению в краже и преступном повреждении. Полиция сообщила, что последний был освобожден под залог до проведения дальнейших следственных действий и вернется в лондонский участок полиции в марте.

Детективы все еще пытаются отследить художественный знак Бэнкси и просят всех, кто владеет информацией о его местонахождении, связаться с полицией.

Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру

Справка

Инсталляция, представляющая собой представляет собой знак "Стоп" с миниатюрными летающими объектами, напоминающими напоминающими беспилотные истребители появилась на перекрестке Саутгемптон-Уэй и Коммерсиал-Уэй в пятницу утром.

Около полудня сам Бэнкси опубликовал фотографии работы на своем аккаунте в Instagram.

Позже двое мужчин мужчин сняли на видео, как они демонтируют инсталляцию, и один из них исчез с с работами.

Считается, что потенциальная стоимость произведения более 500 000 фунтов стерлингов.

Работы Бэнкси, которые время от времени приносят миллионы евро на аукционах, были неоднократно украдены или испорчены. Например, двери из парижской галереи Le Bataclan, которые чествовали жертв терактов 13 ноября 2015 года; или мурал, осуждающий домашнее насилие, на котором изображена домохозяйка 1950-х или 1960-х годов, обезображенная синяком под глазом и выбитым зубом.

Значительная часть политического и сатирического творчества Бэнкси критикует войну. Личность Бэнкси уже много лет является предметом спекуляций, но сам он держится в стороне от внимания общественности. В ноябре прошлого года появилась выдержка из интервью 2003 года, в котором он называет свое имя "Робби".

В сербском Белграде задержали 38 участников протестов: из-за беспорядков ранены более 30 полицейских