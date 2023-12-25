В сербском Белграде задержали 38 участников протестов: из-за беспорядков ранены более 30 полицейских

Полиция арестовала 38 участников беспорядков, которые произошли накануне во время акции протеста и попытки прорваться в мэрию Белграда, столицы Сербии. Об этом сообщат местные СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Ану Брнабич, информирует УНН.

Детали

По словам Брнабич, в результате протестов были задержаны 38 человек, более 30 полицейских получили ранения.

Также премьер-министр страны заявила, что российские спецслужбы "предоставили информацию" о возможных инцидентах на акции протеста в Белграде. При этом она обвинила оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" в попытке "насильственно дестабилизировать государство".

Она также заявила, что накануне выборов "предупреждала о намерениях оппозиции".

"Во-первых, данные нам таким образом передала российская служба безопасности. Когда я лично поделилась ими с некоторыми послами, они обвинили нас в распространении дезинформации, неправды, в том, что мы доверяем российской службе и что все это чушь", - сказала Брнабич.

Напомним,

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в минувшее воскресенье Сербская прогрессивная партия президента Александера Вучича набрала почти 47% голосов. Однако, оппозиционные партии обвиняют власть в массовых фальсификациях.

24 декабря тысячи людей собрались в центре Белграда на антиправительственную акцию протеста, требуя отмены парламентских выборов, состоявшихся неделю назад. Участники акции протеста пытались попасть в мэрию Белграда. Полиция применила слезоточивый газ.